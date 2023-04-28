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Нічний ракетний удар по Україні: 5 людей загинули, понад 10 отримали поранення

Фото: внаслідок ракетного удару 5 людей загинули, понад 10 отримали поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Національної поліції Ігоря Клименка.

"Житлові будинки знову уражені російськими ракетами. Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло і 8 поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною. Ще трьох людей травмовано.

Також в Українці Київської області внаслідок ракетної атаки двоє людей отримали пошкодження. На місцях влучень працюють рятувальники та поліцейські. Уся допомога людям буде надана якнайшвидше.

Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські війська атакували Україну. З літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря було випущено по 23 ракети, більшість знищили сили ППО.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня, у небі над Києвом було знищено 11 ворожих ракет .

Крім того, що російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку.

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