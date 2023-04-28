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Ракетний удар по Києву: пошкоджено ЛЕП та дорогу, збито понад 10 ракет

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 06:41
Ракетний удар по Києву: пошкоджено ЛЕП та дорогу, збито понад 10 ракет Фото: сили ППО в небі Києва знищили 11 ракет і два дрони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні вночі, 28 квітня, завдали масованого ракетного удару по Києву. У небі столиці було знищено 11 ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"За уточненою інформацією, обстріл було здійснено з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім ракет, було збито ще 2 БПЛА (тип дронів встановлюється)", - йдеться у повідомленні КМВА.

Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці пошкоджено локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку.

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру, вночі 28 квітня, загинули жінка та дитина.

Сьогодні вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у низці регіонів лунали вибухи.

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