Ночной ракетный удар по Украине: 5 человек погибли, более 10 получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.

"Жилые дома снова поражены российскими ракетами. Умань. Две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и 8 ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются" – говорится в сообщении,.

По его словам, в Днепре погибла женщина с 3-летним ребёнком. Еще три человека травмированы.

Также в Украинке Киевской области в результате ракетной атаки два человека получили повреждения. На местах попаданий работают спасатели и полицейские. Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее.