Нічний ракетний удар: в Миколаївській ОВА розповіли про наслідки атаки
Російські загарбники цієї ночі завдали ракетного удару по Миколаївському району. Через падіння уламків повітряної цілі було займання сухої трави за межами населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.
Чиновник навів дані районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС у Миколаївській області щодо ситуації в регіоні через ворожі обстріли.
Зазначається, що, серед іншого, у ніч на 26 червня близько опівночі Миколаївський район зазнав ракетної атаки.
"Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями", - повідомив Кім.
Він додав, що обійшлося без постраждалих.
Що передувало
Раніше цієї ночі повідомлялося про вибухи, що було чути у Миколаєві після опівночі. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Додамо, у миколаївських пабліках писали, що вибухи могли бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
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