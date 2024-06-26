ua en ru
Ср, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаєві було чути вибухи

Миколаїв, Середа 26 червня 2024 00:07
UA EN RU
У Миколаєві було чути вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві після опівночі, 26 червня, було чути вибухи. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Вибухи в районі міста пролунали близько 00:01. Зазначається, що вибухів було кілька.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Вибухи Війна в Україні
NEWS
Суд обрав запобіжний захід Тищенку
Суд обрав запобіжний захід Тищенку
DAILY
Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду