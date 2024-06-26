Ночной ракетный удар: в Николаевской ОВА рассказали о последствиях атаки

Российские захватчики этой ночью нанесли ракетный удар по Николаевскому району. Из-за падения обломков воздушной цели было воспламенение сухой травы за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима .

Чиновник привел данные районных военных администраций и ГУ ГСЧС в Николаевской области по ситуации в регионе из-за вражеских обстрелов.

Отмечается, что, среди прочего, в ночь на 26 июня около полуночи Николаевский район подвергся ракетной атаке.

"В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными", - сообщил Ким.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

Что предшествовало

Ранее этой ночью сообщалось о взрывах, которые были слышны в Николаеве после полуночи. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке и юге, и об угрозе применения российскими оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Добавим, в николаевских пабликах писали, что взрывы могли быть связаны с работой противовоздушной обороны.