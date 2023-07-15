Нічний обстріл Запоріжжя. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, постраждав чоловік

За його словами, через нічну атаку в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Чоловіка, який отримав поранення, доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також Куртєв додав, що внаслідок атаки пошкоджений житловий фонд - у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна. На місці працюють відповідні служби.

Фото: окупанти вночі атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)

За даними Запорізької ОВА, окупанти атакували Запоріжжя дронами. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

За добу російська армія 45 разів обстріляла Запорізьку область. Зафіксовано руйнування 27 будівель у 15 населених пунктах.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі у східних, південних, а також у частині північних і центральних областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу обстрілів.

У Миколаївській області цієї ночі збили три дрони-камікадзе типу Shahed. На щастя, влучань не зафіксовано.

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