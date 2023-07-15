Ночной обстрел Запорожья. Поврежден инфраструктурный объект, пострадал мужчина

По его словам, из-за ночной атаки в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект. Мужчину, получившего ранение, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также Куртев добавил, что в результате атаки поврежден жилищный фонд - в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают соответствующие службы.

Фото: оккупанты ночью атаковали Запорожье (t.me/kurtievofficial)

По данным Запорожской ОВА, оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

В сутки российская армия 45 раз обстреляла Запорожскую область. Зафиксировано разрушение 27 построек в 15 населенных пунктах.

Ночная атака на Украину

Этой ночью в восточных, южных, а также в части северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе обстрелов.

В Николаевской области этой ночью сбили три дрона-камикадзе типа Shahed. К счастью, попаданий не зафиксировано.

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