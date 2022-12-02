Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки", - зазначив посадовець.
Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби.
"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав секретар міської ради.
Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку в Чугуївському районі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.