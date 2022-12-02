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Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли Запоріжжя (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки", - зазначив посадовець.

Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби.

"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав секретар міської ради.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку в Чугуївському районі.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України