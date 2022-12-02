Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 2 декабря нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла", - отметил чиновник.
Куртев также рассказал, что на местах уже работают соответствующие службы.
"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - добавил секретарь городского совета.
Напомним, вечером 1 декабря в Харьковской области прогремели взрывы. Оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку в Чугуевском районе.
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