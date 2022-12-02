Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки", - зазначив посадовець. Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби. "Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додав секретар міської ради.