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Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях

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Запорожье, Пятница 02 декабря 2022 04:16
Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Запорожье (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 2 декабря нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла", - отметил чиновник.

Куртев также рассказал, что на местах уже работают соответствующие службы.

"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - добавил секретарь городского совета.

Напомним, вечером 1 декабря в Харьковской области прогремели взрывы. Оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку в Чугуевском районе.

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