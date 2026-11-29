Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, у виробничій будівлі спалахнула пожежа.

Перед цим, 24 листопада, росіяни атакували Запоріжжя, зруйнувавши приватний будинок і частину п'ятиповерхівки. Згодом кількість поранених зросла до 40, двоє людей загинули, серед травмованих - четверо дітей.

Втім одна з наймасштабніших атак сталася 13 листопада, коли росіяни вдарили по житловому будинку в Космічному районі. Тоді кількість поранених сягнула 50, серед них восьмеро дітей, а під час пошукових робіт загинув рятувальник.