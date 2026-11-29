Российские войска ночью атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибла женщина, еще два человека получили ранения, среди них - 14-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Запорожья Ивана Федорова и главы ОВА Михаила Семикина.
В результате российской атаки были разрушены частные дома, повреждены многоквартирные жилые дома и нежилые постройки.
Среди пострадавших – 14-летняя девочка, которую спасатели деблокировали из-под завалов. В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков.
Воздушные силы ВСУ около четырех часов утра предупреждали об угрозе применения управляемых авиабомб по Запорожью.
Последствия российского удара и масштабы разрушений продолжают устанавливать.
Напомним, 26 ноября русские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.
Перед этим, 24 ноября, россияне атаковали Запорожье, разрушив частный дом и часть пятиэтажки. Впоследствии количество раненых возросло до 40, два человека погибли, среди травмированных - четверо детей.
Впрочем одна из самых масштабных атак произошла 13 ноября, когда россияне ударили по жилому дому в Космическом районе. Тогда количество раненых достигло 50 человек, среди них восемь детей, а во время поисковых работ погиб спасатель.