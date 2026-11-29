Обстрелы Запорожья

Напомним, 26 ноября русские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.

Перед этим, 24 ноября, россияне атаковали Запорожье, разрушив частный дом и часть пятиэтажки. Впоследствии количество раненых возросло до 40, два человека погибли, среди травмированных - четверо детей.

Впрочем одна из самых масштабных атак произошла 13 ноября, когда россияне ударили по жилому дому в Космическом районе. Тогда количество раненых достигло 50 человек, среди них восемь детей, а во время поисковых работ погиб спасатель.