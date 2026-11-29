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Российские войска ночью атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибла женщина, еще два человека получили ранения, среди них - 14-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Запорожья Ивана Федорова и главы ОВА Михаила Семикина.

В результате российской атаки были разрушены частные дома, повреждены многоквартирные жилые дома и нежилые постройки. Среди пострадавших – 14-летняя девочка, которую спасатели деблокировали из-под завалов. В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков. Воздушные силы ВСУ около четырех часов утра предупреждали об угрозе применения управляемых авиабомб по Запорожью. Последствия российского удара и масштабы разрушений продолжают устанавливать. https://t.me/RBC_ua_news/213481