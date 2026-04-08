UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нічний обстріл України: скільки дронів запустила РФ та як відпрацювала ППО

08:58 08.04.2026 Ср
2 хв
Сили ППО ліквідували більшість повітряних цілей росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: сили ППО ліквідували більшість повітряних цілей росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 8 квітня противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Обстріл України у ніч на 8 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 8 квітня, атакували дронами низку регіонів України. Зокрема, про вибухи повідомляли у Полтавській та Чернігівській областях, а також на півдні України.

Окрім того, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано обстріляли південь Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. До гасіння залучили 28 рятувальників та сім одиниць техніки. Також на місці працювали пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
