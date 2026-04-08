RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночной обстрел Украины: сколько дронов запустила РФ и как отработала ПВО

08:58 08.04.2026
2 мин
Силы ПВО ликвидировали большинство воздушных целей россиян
Константин Широкун
Фото: силы ПВО ликвидировали большинство воздушных целей россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

"В ночь на 8 апреля противник атаковал 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины в ночь на 8 апреля

Российские войска сегодня ночью, 8 апреля, атаковали дронами ряд регионов Украины. В частности, о взрывах сообщали в Полтавской и Черниговской областях, а также на юге Украины.

Кроме того, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно обстреляли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания. К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
