Ночной обстрел Украины: сколько дронов запустила РФ и как отработала ПВО

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 8 апреля противник атаковал 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом также зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Российские войска сегодня ночью, 8 апреля, атаковали дронами ряд регионов Украины. В частности, о взрывах сообщали в Полтавской и Черниговской областях, а также на юге Украины.
Кроме того, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно обстреляли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания. К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.