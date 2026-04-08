ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічний обстріл України: скільки дронів запустила РФ та як відпрацювала ППО

08:58 08.04.2026 Ср
2 хв
Сили ППО ліквідували більшість повітряних цілей росіян
aimg Костянтин Широкун
Нічний обстріл України: скільки дронів запустила РФ та як відпрацювала ППО Фото: сили ППО ліквідували більшість повітряних цілей росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росіяни вдруге за день поцілили в рейсовий автобус на Нікопольщині, є поранені

"У ніч на 8 квітня противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Обстріл України у ніч на 8 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 8 квітня, атакували дронами низку регіонів України. Зокрема, про вибухи повідомляли у Полтавській та Чернігівській областях, а також на півдні України.

Окрім того, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано обстріляли південь Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. До гасіння залучили 28 рятувальників та сім одиниць техніки. Також на місці працювали пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України ППО Вторгнення Росії до України Дрони
