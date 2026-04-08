Ночной обстрел Украины: сколько дронов запустила РФ и как отработала ПВО

08:58 08.04.2026 Ср
2 мин
Силы ПВО ликвидировали большинство воздушных целей россиян
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО ликвидировали большинство воздушных целей россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 8 апреля противник атаковал 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Украины в ночь на 8 апреля

Российские войска сегодня ночью, 8 апреля, атаковали дронами ряд регионов Украины. В частности, о взрывах сообщали в Полтавской и Черниговской областях, а также на юге Украины.

Кроме того, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно обстреляли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания. К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

