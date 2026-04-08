Ночной обстрел Украины: сколько дронов запустила РФ и как отработала ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 8 апреля противник атаковал 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.