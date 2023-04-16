Нічний обстріл Снігурівської громади: РФ била по школах та лікарні, загинули двоє підлітків

"В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", - розповів він.

Крім того, за словами Кіма, у місті Снігурівка в наслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

"За попередньою інформацією без постраждалих", - констатував Кім.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 16 квітня, обстріляли Снігурівку Миколаївської області, зафіксовано близько 10 вибухів.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область) 10 листопада 2022 року. Цього ж дня, але пізніше, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів.