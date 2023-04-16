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Ночной обстрел Снигиревской общины: РФ била по школам и больнице, погибли два подростка

Фото: из-за обстрела Снигиревской общины 16 апреля погибли двое подростков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", - рассказал он.

Кроме того, по словам Кима, в городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

"По предварительной информации без пострадавших", – констатировал Ким.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 16 апреля, обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов.

Напомним, ВСУ сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября 2022 года. В этот же день, но позже, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов.

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