Нічний обстріл росіян: системи Patriot знищили 14 з 18 балістичних ракет, - Ігнат
Російські війська під час останнього комбінованого удару по Україні активно застосовували балістику. Комплекси Patriot знищили більшість ворожих ракет.
Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону
"Сьогодні ви бачили величезне застосування балістики – 18 балістичних ракет, плюс до неї додався "Циркон", якиц атакував Вінниччину, об’єкт критичної інфраструктури. 14 із 18 тих, що били по столиці, було збито. Зрозуміло, що працювала система Patriot, і це дуже-дуже високий результат по балістиці", - підкреслив Ігнат.
За його словами, загалом підрозділам ППО вдалось ліквідувати 13 із 15 крилатих ракет, ще дві були локаційно втрачені, а також 315 із 339 ворожих безпілотників.
"Ми вкотре наголошуємо, нехай 85% збили чи 90%. Все одно оті 15%, 10% чи 20% незбитих постійно десь влучають. Кожен день 100-150 "Шахедів". Далі у нас ідуть комбіновані атаки, і постійно дві-три-чотири ракети десь таки влучають, іі це доводиться все відновлювати нашим енергетикам", - додав він.
Комбінований удар РФ по Україні 20 січня
У ніч проти 20 січня Росія знову здійснила масштабний обстріл України, зосередивши основний удар на Києві. Для атаки були використані балістичні ракети та ударні безпілотники.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі ворог запустив сотні дронів і ракет різних типів, серед яких – "Циркон", С-300 та "Іскандер". Найбільше постраждала Київська область.
Станом на ранок у столиці без тепла залишилися 5 635 багатоповерхових будинків, а на всьому лівобережжі міста було припинено водопостачання. Також відомо про одну постраждалу жінку в Дніпровському районі, яку госпіталізували.
Під час нічної атаки ударів зазнала й Київщина. Внаслідок обстрілу загинув чоловік віком 50 років, а також було пошкоджено кілька автозаправних станцій.
Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.