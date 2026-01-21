Нічний обстріл росіян: системи Patriot знищили 14 з 18 балістичних ракет, - Ігнат

Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону

"Сьогодні ви бачили величезне застосування балістики – 18 балістичних ракет, плюс до неї додався "Циркон", якиц атакував Вінниччину, об’єкт критичної інфраструктури. 14 із 18 тих, що били по столиці, було збито. Зрозуміло, що працювала система Patriot, і це дуже-дуже високий результат по балістиці", - підкреслив Ігнат.

За його словами, загалом підрозділам ППО вдалось ліквідувати 13 із 15 крилатих ракет, ще дві були локаційно втрачені, а також 315 із 339 ворожих безпілотників.

"Ми вкотре наголошуємо, нехай 85% збили чи 90%. Все одно оті 15%, 10% чи 20% незбитих постійно десь влучають. Кожен день 100-150 "Шахедів". Далі у нас ідуть комбіновані атаки, і постійно дві-три-чотири ракети десь таки влучають, іі це доводиться все відновлювати нашим енергетикам", - додав він.