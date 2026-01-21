Ночной обстрел россиян: системы Patriot уничтожили 14 из 18 баллистических ракет, - Игнат
Российские войска во время последнего комбинированного удара по Украине активно применяли баллистику. Комплексы Patriot уничтожили большинство вражеских ракет.
Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона
"Сегодня вы видели огромное применение баллистики - 18 баллистических ракет, плюс к ней добавился "Циркон", который атаковал Винницкую область, объект критической инфраструктуры. 14 из 18 тех, что били по столице, были сбиты. Понятно, что работала система Patriot, и это очень-очень высокий результат по баллистике", - подчеркнул Игнат.
По его словам, в целом подразделениям ПВО удалось ликвидировать 13 из 15 крылатых ракет, еще две были локально потеряны, а также 315 из 339 вражеских беспилотников.
"Мы еще раз подчеркиваем, пусть 85% сбили или 90%. Все равно те 15%, 10% или 20% несбитых постоянно где-то попадают. Каждый день 100-150 "Шахедов". Далее у нас идут комбинированные атаки, и постоянно две-три-четыре ракеты где-то попадают, и это приходится все восстанавливать нашим энергетикам", - добавил он.
Комбинированный удар РФ по Украине 20 января
В ночь на 20 января Россия снова осуществила масштабный обстрел Украины, сосредоточив основной удар на Киеве. Для атаки были использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники.
По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи враг запустил сотни дронов и ракет различных типов, среди которых - "Циркон", С-300 и "Искандер". Больше всего пострадала Киевская область.
По состоянию на утро в столице без тепла остались 5 635 многоэтажных домов, а на всем левобережье города было прекращено водоснабжение. Также известно об одной пострадавшей женщине в Днепровском районе, которую госпитализировали.
Во время ночной атаки ударам подверглась и Киевская область. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также было повреждено несколько автозаправочных станций.
Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.