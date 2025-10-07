Нічний обстріл Полтави: росіяни вдарили по депо залізниці, частина міста без світла

В ніч на 7 жовтня Полтавщину атакували ворожі дрони. В самій Полтаві уражено депо залізниці та енергетичний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з відновлення України Олексія Кулебу.
"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками", - написав Кулеба
За його словами, обійшлося без постраждалих.
Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів - зараз усі у русі.
Унаслідок влучань ворога також пошкоджено енергетичний об’єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.
Як уточнив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, в області без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.
Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.
На місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 7 жовтня, ворог атакував дронами місто Полтаву. Після першої ночі в області працювала ППО.
Ще повідомлялось про атаку дронами Сум в ніч на 7 жовтня. Частина міста має перебої з електропостачанням.