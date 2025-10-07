Ночной обстрел Полтавы: россияне ударили по депо железной дороги, часть города без света

В ночь на 7 октября Полтавскую область атаковали вражеские дроны. В самой Полтаве поражено депо железной дороги и энергетический объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.
"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями", - написал Кулеба
По его словам, обошлось без пострадавших.
Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении.
В результате попаданий врага также поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.
Как уточнил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в области без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей.
Кроме того, обломками поврежден частный дом.
На местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям.
Напомним, в ночь на вторник, 7 октября, враг атаковал дронами город Полтаву. После первой ночи в области работала ПВО.
Еще сообщалось об атаке дронами Сум в ночь на 7 октября. Часть города имеет перебои с электроснабжением.