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Нічний обстріл Одеської області: в ДСНС показали фото наслідків влучання

Неділя 03 вересня 2023 10:07
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Нічний обстріл Одеської області: в ДСНС показали фото наслідків влучання Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі.3 вересня, російські терористи вдались до чергових ударів по припортовій інфраструктурі Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Одеська область. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян", - пише пресслужба ДСНС.

Фото: Нічний обстріл Одеської області: в ДСНС показали фото наслідків влучання (t.me/dsns_telegram)

Нічний обстріл Одеської області

Після виходу Російської Федерації з "зернової угоди", терористи посилили обстріли портової інфраструктури України.

Цієї ночі окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області.

Як повідомляють Повітряні сили, загалом ворог випустив 25 ударних БпЛА. "Приземлити" вдалось 22 безпілотники.

На жаль, внаслідок влучання виникла пожежа. Зокрема були й постраждалі.

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