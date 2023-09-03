Цієї ночі.3 вересня, російські терористи вдались до чергових ударів по припортовій інфраструктурі Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Одеська область. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян", - пише пресслужба ДСНС. Фото: Нічний обстріл Одеської області: в ДСНС показали фото наслідків влучання (t.me/dsns_telegram) Нічний обстріл Одеської області Після виходу Російської Федерації з "зернової угоди", терористи посилили обстріли портової інфраструктури України. Цієї ночі окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області. Як повідомляють Повітряні сили, загалом ворог випустив 25 ударних БпЛА. "Приземлити" вдалось 22 безпілотники. На жаль, внаслідок влучання виникла пожежа. Зокрема були й постраждалі.