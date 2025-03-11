Ночной обстрел Москвы был дополнительным сигналом Путину, - Коваленко

Крупнейшая с начала полномасштабной войны дроновая атака на Московскую область Российской Федерации (РФ) была сигналом диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко .

По его словам, Россия построила эшелонированную противовоздушную оборону (ПВО) вокруг Москвы, чтобы держать столицу в безопасности, даже ценой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Впрочем, ответные атаки все равно создают панику среди россиян.

"Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно", - заявил Коваленко.

Массированная атака дронов на Москву

В ночь на 11 марта в Москве пожаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которая привела к разрушениям, а также жертвам. Из-за обстрела россияне ввели режим "ковер" во всех столичных аэропортах.

Сначала губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20.

Отдельно стоит добавить, что под ударом также был военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области России.

Подробнее о ночном массированном обстреле Москвы - в материале РБК-Украина.

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