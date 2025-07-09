Нічний обстріл Луцька: місто атакували чотири "Кинджали" та одна крилата ракета

За словами Поліщука, під час обстрілу місто атакували:

близько 50 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та інші;

чотири "Кинджали";

одна крилата ракета.

Під час атаки пошкодження отримало одне підприємство, де виникла пожежа через падіння уламків ворожої повітряної цілі.

"Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані", - заявив він.

Міський голова відзначив, що внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.