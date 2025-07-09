Ночной обстрел Луцка: город атаковали четыре "Кинжала" и одна крылатая ракета

По словам Полищука, во время обстрела город атаковали:

около 50 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и другие;

четыре "Кинжала";

одна крылатая ракета.

Во время атаки повреждения получило одно предприятие, где возник пожар из-за падения обломков вражеской воздушной цели.

"Есть также повреждения на территории одного из гаражных кооперативов. Один гараж уничтожен. На территории четырех есть пожар. Спасибо спасателям. На эту минуту все пожары локализованы", - заявил он.

Городской голова отметил, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.