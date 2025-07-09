Ночной обстрел Луцка: город атаковали четыре "Кинжала" и одна крылатая ракета

Этой ночью Луцк пережил наиболее массированную атаку с начала полномасштабной войны. Город атаковали десятки дронов и пять ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука в эфире телемарафона.
По словам Полищука, во время обстрела город атаковали:
Во время атаки повреждения получило одно предприятие, где возник пожар из-за падения обломков вражеской воздушной цели.
"Есть также повреждения на территории одного из гаражных кооперативов. Один гараж уничтожен. На территории четырех есть пожар. Спасибо спасателям. На эту минуту все пожары локализованы", - заявил он.
Городской голова отметил, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.
В ночь на 9 июля Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по территории Украины, использовав в целом 741 средство воздушного нападения. Из них основную часть составляли 728 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов. Также оккупанты применили семь крылатых ракет типа Х-101/"Искандер-К" и шесть аэробаллистических ракет "Кинжал".
По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), противовоздушная оборона (ПВО) смогла обезвредить 718 целей.
По словам начальника коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната, одной из главных целей для врага был аэродром.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.