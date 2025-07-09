Нічний обстріл Луцька: ДСНС показала фото з наслідками атаки

У ніч на 9 липня російські терористи вдались до комбінованої атаки проти Луцька. Внаслідок атаки сталось загоряння у двох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Згідно з даними ДСНС, внаслідок нічної атаки сталось загоряння:
Фото: наслідки обстрілу Луцька (t.me/dsns_telegram)
"Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - пише відомство.
На місцях ударів працювали:
Цієї ночі ворог вдався до однієї з найбільших масованих та комбінованих атак. Загалом росіяни запустили 741 засіб повітряного нападу, серед яких:
Станом на 08:30, як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу.
Детальніше про атаку на Луцьк - у матеріалі РБК-Україна.
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