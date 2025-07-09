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Нічний обстріл Луцька: ДСНС показала фото з наслідками атаки

Фото: наслідки обстрілу Луцька (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 липня російські терористи вдались до комбінованої атаки проти Луцька. Внаслідок атаки сталось загоряння у двох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з даними ДСНС, внаслідок нічної атаки сталось загоряння: 

  • на території гаражного кооперативу;
  • одного з приватних підприємств міста.
 

Фото: наслідки обстрілу Луцька (t.me/dsns_telegram)

"Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - пише відомство. 

На місцях ударів працювали: 

  • більше 50 рятувальників;
  • сапери;
  • 11 одиниць техніки ДСНС;
  • інші служби екстреного реагування міста.

Обстріл України у ніч на 9 липня

Цієї ночі ворог вдався до однієї з найбільших масованих та комбінованих атак. Загалом росіяни запустили 741 засіб повітряного нападу, серед яких:

  • 728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;
  • сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Станом на 08:30, як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу.

Детальніше про атаку на Луцьк - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніЛуцьк