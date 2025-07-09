Нічний обстріл Луцька: ДСНС показала фото з наслідками атаки

Обстріл України у ніч на 9 липня

Цієї ночі ворог вдався до однієї з найбільших масованих та комбінованих атак. Загалом росіяни запустили 741 засіб повітряного нападу, серед яких:

728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;

сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Станом на 08:30, як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу.

Детальніше про атаку на Луцьк - у матеріалі РБК-Україна.

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