Ночной обстрел Луцка: ГСЧС показала фото с последствиями атаки

В ночь на 9 июля российские террористы прибегли к комбинированной атаке против Луцка. В результате атаки произошло возгорание в двух локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Согласно данным ГСЧС, в результате ночной атаки произошло возгорание:
Фото: последствия обстрела Луцка (t.me/dsns_telegram)
"Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет", - пишет ведомство.
На местах ударов работали:
Этой ночью враг прибегнул к одной из крупнейших массированных и комбинированных атак. В общем россияне запустили 741 средство воздушного нападения, среди которых:
По состоянию на 08:30, как писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения.
Подробнее об атаке на Луцк - в материале РБК-Украина.
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