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Ночной обстрел Луцка: ГСЧС показала фото с последствиями атаки

Фото: последствия обстрела Луцка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 июля российские террористы прибегли к комбинированной атаке против Луцка. В результате атаки произошло возгорание в двух локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Согласно данным ГСЧС, в результате ночной атаки произошло возгорание:

  • на территории гаражного кооператива;
  • одного из частных предприятий города.
 

Фото: последствия обстрела Луцка (t.me/dsns_telegram)

"Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет", - пишет ведомство.

На местах ударов работали:

  • более 50 спасателей;
  • саперы;
  • 11 единиц техники ГСЧС;
  • другие службы экстренного реагирования города.

 

Обстрел Украины в ночь на 9 июля

Этой ночью враг прибегнул к одной из крупнейших массированных и комбинированных атак. В общем россияне запустили 741 средство воздушного нападения, среди которых:

  • 728 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов;
  • семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

По состоянию на 08:30, как писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения.

Подробнее об атаке на Луцк - в материале РБК-Украина.

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