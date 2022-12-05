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Нічний обстріл Кривого Рогу: є загиблий та поранені

Фото: вночі росіяни обстріляли Кривий Ріг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - написав він.

Ще трьох людей ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Крім цього, росіяни знову обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Жертв серед населення немає, інші наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи.

Нагадаємо, російська армія вранці, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.

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Кривий РігВійна Росії проти України