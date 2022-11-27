Кривий Ріг під ракетним ударом: перші подробиці

Російська армія сьогодні зранку, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Оновлено о 9:15

Вілкул зазначив, що російські ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.

"Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 9:10

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар. За його словами, на місці удару серйозні пошкодження.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури", - зазначив він.

Повітряна тривога

У Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях зранку оголосили повітряну тривогу.

Пізніше голова ВА Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар.

"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)