Кривий Ріг під ракетним ударом: перші подробиці
Російська армія сьогодні зранку, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
Оновлено о 9:15
Вілкул зазначив, що російські ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.
"Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 9:10
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар. За його словами, на місці удару серйозні пошкодження.
"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури", - зазначив він.
Повітряна тривога
У Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях зранку оголосили повітряну тривогу.
Пізніше голова ВА Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар.
"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, вночі окупанти ударили по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджене агропідприємство.
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