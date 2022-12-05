Ночной обстрел Кривого Рога: есть погибший и раненые

В результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха", - написал он.
Еще трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, россияне снова обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Жертв среди населения нет, другие последствия атаки уточняются.
Напомним, что в Кривом Роге ночью 5 декабря прогремели мощные взрывы.
Напомним, российская армия утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Кафиры повредили транспортную инфраструктуру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.