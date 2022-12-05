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Ночной обстрел Кривого Рога: есть погибший и раненые

Фото: ночью россияне обстреляли Кривой Рог (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха", - написал он.

Еще трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, россияне снова обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Жертв среди населения нет, другие последствия атаки уточняются.

Напомним, что в Кривом Роге ночью 5 декабря прогремели мощные взрывы.

Напомним, российская армия утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Кафиры повредили транспортную инфраструктуру.

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