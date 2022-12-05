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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

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Кривий Ріг, Понеділок 05 грудня 2022 02:41
У Кривому Розі пролунали потужні вибухи Фото: У Кривому Розі пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Він уточнив, що у місті пролунало кілька вибухів.

"Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, російська армія вранці, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.

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