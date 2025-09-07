Нічний обстріл Кривого Рогу: атаковано об'єкти транспортної та міської інфраструктури

"Відбій ракетної небезпеки. Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Вілкул уточнив, що на всіх об'єктах вже розпочато аварійно-рятувальну операцію. Станом на зараз постраждалих немає.

Він додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, проте все ж є ділянка, де не працюють тролейбуси.

"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", - резюмував він.