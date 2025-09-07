UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Нічний обстріл Кривого Рогу: атаковано об'єкти транспортної та міської інфраструктури

Фото: рятувальники працюють на місцях події (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Кривому Рогу. Ворог вдарив по будинкам та об'єктам транспортної і міської інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Відбій ракетної небезпеки. Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Вілкул уточнив, що на всіх об'єктах вже розпочато аварійно-рятувальну операцію. Станом на зараз постраждалих немає.

Він додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, проте все ж є ділянка, де не працюють тролейбуси.

"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня росіяни здійснили масовану атаку дронів на Україну. Однак у випадку з Кривим Рогом, на місто летіли ще й ракети.

Внаслідок цього у місті лунали вибухи, а деякі мешканці інформували, що після атаки вимкнули та не увімкнули світло.

