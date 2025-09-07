Ночной обстрел Кривого Рога: атакованы объекты транспортной и городской инфраструктуры

"Отбой ракетной опасности. Попадание в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор", - говорится в сообщении.

Вилкул уточнил, что на всех объектах уже начата аварийно-спасательная операция. По состоянию на сейчас пострадавших нет.

Он добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, однако все же есть участок, где не работают троллейбусы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - резюмировал он.