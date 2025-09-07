RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ночной обстрел Кривого Рога: атакованы объекты транспортной и городской инфраструктуры

Фото: спасатели работают на местах происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Кривому Рогу. Враг ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Отбой ракетной опасности. Попадание в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор", - говорится в сообщении.

Вилкул уточнил, что на всех объектах уже начата аварийно-спасательная операция. По состоянию на сейчас пострадавших нет.

Он добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, однако все же есть участок, где не работают троллейбусы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне осуществили массированную атаку дронов на Украину. Однако в случае с Кривым Рогом, на город летели еще и ракеты.

В результате в городе раздавались взрывы, а некоторые жители информировали, что после атаки выключили и не включили свет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКривой Рог