ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночной обстрел Киевщины: повреждены дома, госпитализированы люди с отравлением угарным газом

Пятница 09 января 2026 03:54
UA EN RU
Ночной обстрел Киевщины: повреждены дома, госпитализированы люди с отравлением угарным газом Фото: под удар РФ попали дома мирных людей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 9 января атаковала Киевскую область. В регионе в результате ударов РФ горели дома, а несколько человек отравились угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

В общем, согласно сообщению Калашника, последствия фиксируются по меньшей мере в четырех районах области. В основном под ударами - дома мирных людей. В частности, пока известны следующие последствия:

  • Вышгородский район - поврежден частный дом;
  • Обуховский район - повреждены складские помещения и частный дом;
  • Броварской район - пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;
  • Бориспольский район - повреждены два частных дома.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - добавил глава Киевской ОВА.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг запустил дроны и ракеты, основной целью РФ стали Киев и Львов.

В частности, Киев был атакован беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице в результате обстрелов фиксируются повреждения, разрушения, пожары и не только.

Кроме того, враг ночью нанес удар по Львову. В городе было зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры. Власти и военные не исключают, что это была ракета "Орешник", от точной информации пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киевская область
Новости
Киев под массированным ударом дронов и баллистики: горят многоэтажки, есть жертвы
Киев под массированным ударом дронов и баллистики: горят многоэтажки, есть жертвы
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка