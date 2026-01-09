Ночной обстрел Киевщины: повреждены дома, госпитализированы люди с отравлением угарным газом

Россия в ночь на 9 января атаковала Киевскую область. В регионе в результате ударов РФ горели дома, а несколько человек отравились угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

В общем, согласно сообщению Калашника, последствия фиксируются по меньшей мере в четырех районах области. В основном под ударами - дома мирных людей. В частности, пока известны следующие последствия:

Вышгородский район - поврежден частный дом;

Обуховский район - повреждены складские помещения и частный дом;

Броварской район - пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;

Бориспольский район - повреждены два частных дома.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - добавил глава Киевской ОВА.