Ночной обстрел Киевщины: повреждены дома, госпитализированы люди с отравлением угарным газом
Россия в ночь на 9 января атаковала Киевскую область. В регионе в результате ударов РФ горели дома, а несколько человек отравились угарным газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.
"В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.
В общем, согласно сообщению Калашника, последствия фиксируются по меньшей мере в четырех районах области. В основном под ударами - дома мирных людей. В частности, пока известны следующие последствия:
- Вышгородский район - поврежден частный дом;
- Обуховский район - повреждены складские помещения и частный дом;
- Броварской район - пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;
- Бориспольский район - повреждены два частных дома.
"Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - добавил глава Киевской ОВА.
Масштабный обстрел Украины
Напомним, что в ночь с 8 на 9 января россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг запустил дроны и ракеты, основной целью РФ стали Киев и Львов.
В частности, Киев был атакован беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице в результате обстрелов фиксируются повреждения, разрушения, пожары и не только.
Кроме того, враг ночью нанес удар по Львову. В городе было зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры. Власти и военные не исключают, что это была ракета "Орешник", от точной информации пока нет.