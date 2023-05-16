Нічний обстріл Києва: уламки ракет впали в декількох районах

У вівторок, 16 травня, внаслідок нічного обстрілу Києва уламки впали в декількох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка.
Оновлено 03:57
Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.
Оновлено 03:47
За інформацією Кличка, у Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.
Оновлено 03:40
Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі , попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто.
"Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявили", - написав мер столиці.
03:33
За його словами, в Шевченківському районі на територію зоопарку, впали уламки ракеты.
"Всі служби прямують на місця. Подробиці- згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!" - написав він.
А начальник КМВА Сергій Попко повідомив про падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці.
"Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Попко.
Нагадаємо, що вночі 16 травня майже по всій Україні була оголошена голошена повітряна тривога . Крім того, у Києві пролунали гучні вибухи, і повідомляють про роботу ППО.
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