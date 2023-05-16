Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах

Во вторник, 16 мая, в результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено 04:12
"В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы падение обломков БПЛА, без возгорания", - сообщил Кличко.
Обновлено 03:57
Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.
Обновлено 03:47
По информации Кличко, в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
Обновлено 03:40
Кличко сообщил, что в Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто.
"Поврежденное здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили", - написал мэр столицы.
03:33
По его словам, в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты.
"Все службы следуют на места. Подробности- впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!" – написал он.
А начальник КМВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.
"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил Попко.
Напомним, что ночью 16 мая почти по всей Украине была объявлена оглашенная воздушная тревога . Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и сообщают о работе ПВО.
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