Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах

Обновлено 04:12

"В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы падение обломков БПЛА, без возгорания", - сообщил Кличко.

Обновлено 03:57

Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.

Обновлено 03:47

По информации Кличко, в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 03:40

Кличко сообщил, что в Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто.

"Поврежденное здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили", - написал мэр столицы.

03:33

По его словам, в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты.

"Все службы следуют на места. Подробности- впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!" – написал он.

А начальник КМВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.

"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил Попко.