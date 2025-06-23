Нічний обстріл Києва: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ

Манзюк підтвердив інформацію про пошкодження спорткомплексу, але відзначив, що жодної пожежі, про яку пишуть в мережі, не було.

Він додав, що внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна та закликав охочих допомогти розібрати скло.

Окремо варто додати, що лише нещодавно внаслідок чергового обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди інституту.

Фото: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ (t.me/dsns_telegram)