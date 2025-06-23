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Ночной обстрел Киева: обломки ракет повредили спорткомплекс КПИ

Фото: обломки ракет повредили спорткомплекс КПИ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночной атаки российских террористов в Соломенском районе Киева пострадало здание спорткомплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал проректора по административно-финансовой работе КПИ имени Игоря Сикорского Сергея Манзюка.

Манзюк подтвердил информацию о повреждении спорткомплекса, но отметил, что никакого пожара, о котором пишут в сети, не было.

Он добавил, что в результате обстрела в здании выбило окна и призвал желающих помочь разобрать стекло.

Отдельно стоит добавить, что только недавно в результате очередного обстрела были повреждены здания и сооружения института.

 

Фото: обломки ракет повредили спорткомплекс КПИ (t.me/dsns_telegram)

 

Обстрел Киева в ночь на 23 июня

Вечером воскресенья, 22 июня, враг начал очередную массированную комбинированную атаку против Украины. В частности террористы атаковали Киев и область, против которых запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и баллистические ракеты.

Во время воздушной атаки во многих районах столицы и нескольких населенных пунктах региона были зафиксированы повреждения. В частности пострадала инфраструктура станции метрополитена "Святошин".

По последней информации уже известно о 6 погибших.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевКПИ