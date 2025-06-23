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Нічний обстріл Києва: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ

Понеділок 23 червня 2025 10:13
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Нічний обстріл Києва: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ Фото: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічної атаки російських терористів у Солом'янському районі Києва постраждала будівля спорткомплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал проректора з адміністративно-фінансової роботи КПІ імені Ігоря Сікорського Сергія Манзюка.

Манзюк підтвердив інформацію про пошкодження спорткомплексу, але відзначив, що жодної пожежі, про яку пишуть в мережі, не було.

Він додав, що внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна та закликав охочих допомогти розібрати скло.

Окремо варто додати, що лише нещодавно внаслідок чергового обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди інституту.

Фото: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Ввечері неділі, 22 червня, ворог розпочав чергову масовану комбіновану атаку проти України. Зокрема терористи атакували Київ й область, проти яких запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) та балістичні ракети.

Під час повітряної атаки у багатьох районах столиці та кількох населених пунктах регіону були зафіксовані пошкодження. Зокрема постраждала інфраструктура станції метрополітену "Святошин".

За останньою інформацією вже відомо про 6 загиблих.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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