Нічний обстріл Києва: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ
Під час нічної атаки російських терористів у Солом'янському районі Києва постраждала будівля спорткомплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал проректора з адміністративно-фінансової роботи КПІ імені Ігоря Сікорського Сергія Манзюка.
Манзюк підтвердив інформацію про пошкодження спорткомплексу, але відзначив, що жодної пожежі, про яку пишуть в мережі, не було.
Він додав, що внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна та закликав охочих допомогти розібрати скло.
Окремо варто додати, що лише нещодавно внаслідок чергового обстрілу були пошкоджені будівлі та споруди інституту.
Фото: уламки ракет пошкодили спорткомплекс КПІ (t.me/dsns_telegram)
Обстріл Києва у ніч на 23 червня
Ввечері неділі, 22 червня, ворог розпочав чергову масовану комбіновану атаку проти України. Зокрема терористи атакували Київ й область, проти яких запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) та балістичні ракети.
Під час повітряної атаки у багатьох районах столиці та кількох населених пунктах регіону були зафіксовані пошкодження. Зокрема постраждала інфраструктура станції метрополітену "Святошин".
За останньою інформацією вже відомо про 6 загиблих.
Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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