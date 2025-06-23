Ночной обстрел Киева: обломки ракет повредили спорткомплекс КПИ

Во время ночной атаки российских террористов в Соломенском районе Киева пострадало здание спорткомплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал проректора по административно-финансовой работе КПИ имени Игоря Сикорского Сергея Манзюка .

Манзюк подтвердил информацию о повреждении спорткомплекса, но отметил, что никакого пожара, о котором пишут в сети, не было.

Он добавил, что в результате обстрела в здании выбило окна и призвал желающих помочь разобрать стекло.

Отдельно стоит добавить, что только недавно в результате очередного обстрела были повреждены здания и сооружения института.

Фото: обломки ракет повредили спорткомплекс КПИ (t.me/dsns_telegram)