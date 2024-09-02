Під час нічної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр (фото)

За словами Чубарова, будівлі Ісламського центру, а особливо розташованій в ньому мечеті, потребуватиметься ремонт.

Під час обстрілу обійшлося без жертв.

Фото: руйнування Ісламського культурного центру (facebook.com/dogrujol)

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - додав Чубаров.

Обстріл Києва у ніч на 2 вересня

Цієї ночі, як розповідав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, ворог вдався до комбінованого обстрілу території Києва. Крилаті ракети ворог випустив близько о третій ночі з району Саратовської області Російської Федерації (РФ). На Київ вони заходили після складних маневрів.

Одночасно з підльотом крилатих ракет, ворог також випустив по столиці й передмістю балістичні ракети, а також один ударний БпЛА.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.