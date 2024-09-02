Во время ночной атаки на Киев подвергся разрушениям Исламский культурный центр (фото)

По словам Чубарова, здание Исламского центра, а особенно расположенная в нем мечеть, потребует ремонта.

Во время обстрела обошлось без жертв.

Фото: разрушение Исламского культурного центра (facebook.com/dogrujol)

"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла",- добавил Чубаров.

Обстрел Киева в ночь на 2 сентября

Этой ночью, как рассказывал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, враг прибегнул к комбинированному обстрелу территории Киева. Крылатые ракеты враг выпустил около трех ночи из района Саратовской области Российской Федерации (РФ). На Киев они заходили после сложных маневров.

Одновременно с подлетом крылатых ракет, враг также выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты, а также один ударный БпЛА.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических ракет, а также беспилотник.