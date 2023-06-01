Нічний обстріл Києва. Поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків

Патрульні поліцейські були одними з перших, хто прибув на місце падіння уламків після ракетного удару по Києву. Вони поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва .

На відео видно, як поліцейські надають допомогу людям, що постраждали через ракетну атаку окупантів по столиці.

"Ми знову переконуємось, що в окупантів немає нічого святого, навіть коли весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Замість привітань та веселих заходів, маленькі українці отримали плач та горе", - зазначають патрульні.

Проте вони впевнені, що українці сильні та здатні разом пройти будь-які випробування.

Ракетний удар по Києву

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у двох районах столиці.

Через падіння уламків біля поліклініки у Деснянському районі загинуло троє людей - дві жінки та дитина. Вони хотіли потрапити до укриття, але не змогли цього зробити, адже воно було закрите. Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу.

Окрім того, у Києві вирішили тримати укриття відчиненими постійно, а не лише під час тривог. До того ж укриття перевірять по всій країні.

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