Ночной обстрел Киева. Полиция показала первые минуты на месте падения обломков

Патрульные полицейские были одними из первых прибывших на место падения обломков после ракетного удара по Киеву. Они поделились видео, снятым в первые минуты по приезду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

На видео видно, как полицейские оказывают помощь пострадавшим из-за ракетной атаки оккупантов по столице.

"Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе", - отмечают патрульные.

Тем не менее, они уверены, что украинцы сильные и способны вместе пройти любые испытания.

Ракетный удар по Киеву

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть в двух районах столицы.

Из-за падения обломков возле поликлиники в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Они хотели попасть в укрытие, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто. Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело.

Кроме того, в Киеве решили держать укрытие открытыми постоянно, а не только во время тревог. К тому же укрытие проверят по всей стране.

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