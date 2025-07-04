Нічний обстріл Києва: у місті більше 20 локацій з пошкодженнями, десятки поранених

За словами Ткаченка, внаслідок обстрілу постраждали більше 20 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Також є інформація про 14 госпіталізованих. Дані щодо поранених уточнюються.

Солом'янський район

Солом'янський район постраждав найбільше. На Відрадному - пошкоджені житлові будинки та магазини. На інших локаціях також пошкоджені приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Зокрема рятувальники борються з вогнем в зоні нежитлової забудови.

"У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків. Розгорнуті штаби – Відрадний, 36В (школа №22) та по вулиці Новопольовій, 106Б (гімназія №13)", - розповів Ткаченко.

Святошинський район

Наслідки й пошкодження щонайменше на шести локаціях. Постраждали більше 10 багатоквартирних житлових будинків, але найбільше - на Леся Курбаса.

Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджені другий та третій поверхи 14-поверхового житлового будинку.

Дніпровський район

Пошкодження в кількох локаціях. Зокрема виявлені частини дронів поруч з ліцеєм.

Дарницький район

Уламки дронів виявили на відкритій території. Обійшлось без масштабних руйнувань.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Шевченківський район

Пошкоджені два житлові будинки, але обійшлось без постраждалих, оскільки будівлі не заселені. Зокрема виникла пожежа на відкритій території поруч зі школою.

Голосіївський район

Уламки засобів повітряного нападу виявлені в кількох місцях. Зокрема пошкоджень зазнали автомобілі швидкої допомоги.

"Всюди працюють рятувальники, наші служби, поліція. Росіяни - нелюди. Але вони програють. Зробимо все для цього. Тому що зло ніколи не перемагає. Ніколи", - додав голова КМВА.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч на 4 липня росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу, серед яких були:

539 дронів;

одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал";

шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Київ був основним напрямком удару. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.