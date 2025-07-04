Ночной обстрел Киева: в городе более 20 локаций с повреждениями, десятки раненых

Российские террористы, сегодня, 4 июля, прибегли к одному из самых массированных обстрелов Киева. Зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.
По словам Ткаченко, в результате обстрела пострадали более 20 человек, среди которых 10-летняя девочка. Также есть информация о 14 госпитализированных. Данные о раненых уточняются.
Соломенский район пострадал больше всего. На Отрадном - повреждены жилые дома и магазины. На других локациях также повреждены частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. В частности спасатели борются с огнем в зоне нежилой застройки.
"В районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. Развернуты штабы - Отрадный, 36В (школа №22) и по улице Новополевой, 106Б (гимназия №13)", - рассказал Ткаченко.
Последствия и повреждения по меньшей мере на шести локациях. Пострадали более 10 многоквартирных жилых домов, но больше всего - на Леся Курбаса.
Спасатели потушили возгорание автомобилей. На одной из локаций повреждены второй и третий этажи 14-этажного жилого дома.
Повреждения в нескольких локациях. В частности обнаружены части дронов рядом с лицеем.
Обломки дронов обнаружили на открытой территории. Обошлось без масштабных разрушений.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших, поскольку здания не заселены. В частности возник пожар на открытой территории рядом со школой.
Обломки средств воздушного нападения обнаружены в нескольких местах. В частности повреждения получили автомобили скорой помощи.
"Повсюду работают спасатели, наши службы, полиция. Россияне - нелюди. Но они проигрывают. Сделаем все для этого. Потому что зло никогда не побеждает. Никогда", - добавил глава КГВА.
В ночь на 4 июля россияне запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, среди которых были:
Киев был основным направлением удара. Подробнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
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